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Новости /  В стране  

Россияне смогут получить ипотеку под 2,7 % в курортных поселениях Краснодарского края

2 марта 2020 09:17
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Россияне смогут получить ипотеку под 2,7 % в курортных поселениях Краснодарского края
В него вошли 1687 населенных пунктов. 

Список городов уже утвержден приказом Минсельхоза региона, пишут "Известия". В него вошли 1687 населенных пунктов. В их числе и те, которые находятся на первой линии моря.

Одна из главных особенностей программы то, что воспользоваться льготными условиями могут практически все желающие независимо от места жительства. Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки, старт которой запланирован на март 2020 года, сообщили «Известиям» в Минсельхозе России.

На данный момент идет заключение соглашений с банками, которые пожелали участвовать в программе. Всего было получено более 17 тыс. заявок, в эксперименте решили поучаствовать все субъекты страны.

Фото Pixabay.com

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