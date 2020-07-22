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Новости /  В стране  

Россияне на 20% сократили расходы на отпуск

22 июля 2020 12:45
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Россияне на 20% сократили расходы на отпуск
Больше всего экономят на авиаперелетах, размещении и услугах. 

Россияне на 20% сократили расходы на отпуск, заявили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Согласно его статистике за июнь и июль, число отдыхающих уменьшилось до 30% от общего числа – год назад в это время отпуска брали до 50% работающих граждан.

Больше всего экономят на авиаперелетах, размещении и услугах. Однако есть и другая тенденция: из-за закрытия границ в Москве, Петербурге и Сочи повысился спрос на отели.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Известиям» заявили, что сокращение отпускных расходов следует анализировать исходя из ценового сегмента – любители премиального отдыха свои траты не урезали. Напротив, этот сегмент путешественников демонстрирует большой интерес к августовским датам, потому цены увеличились в среднем на четверть. В Aviasales спрос на авиабилеты считают восстановившимся – индекс бронирований достиг довирусных значений.

С 1 июля внутренний туризм возобновился в 67 регионах России, большинство субъектов федерации отменили ограничения на прием гостей. 2 июля открылся Байкал, 3 июля – Горный Алтай.
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