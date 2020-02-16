Россиянам напомнили о возможности вернуть часть страховки при погашении кредита
16 февраля 2020 10:14
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Роспотребнадзор напомнил россиянам о возможности вернуть часть денег за страховку при досрочном погашении кредита. Сообщение опубликовано на сайте федеральной службы. Там уточнили, что поправки к законодательству о потребительском кредитовании вступят в силу 1 сентября.
Страховая компания должна будет вернуть часть страховой премии заемщику, который досрочно полностью погасит кредит или заем. При этом заемщик должен быть страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств.
В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому заемщику будет возвращаться часть страховой премии при досрочном погашении кредита, сообщает Радио Маяк.
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