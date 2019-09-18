Россиянам-банкротам спишут долги по штрафам в ГИБДД
18 сентября 2019 08:57
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Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, пишет "Российская газета". Такую инициативу о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, процедура банкротства физлиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли". Однако, подчеркнул эксперт, банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Так, с прошедшего такую процедуру могут взыскать все возможное в счет погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части долга его освободят.
Фото pixabay.com
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