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Новости /  В стране  

Россиянам-банкротам спишут долги по штрафам в ГИБДД

18 сентября 2019 08:57
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Россиянам-банкротам спишут долги по штрафам в ГИБДД
Процедура банкротства физлиц предусмотрена, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию.

Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, пишет "Российская газета". Такую инициативу о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, процедура банкротства физлиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли". Однако, подчеркнул эксперт, банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Так, с прошедшего такую процедуру могут взыскать все возможное в счет погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части долга его освободят.

Фото pixabay.com 


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