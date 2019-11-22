Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие
22 ноября 2019 09:12
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Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие. Об этом заявил Владимир Путин во время вручения орденов Мужества вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском. Встреча главы государства с семьями погибших состоялась в четверг вечером в Кремле.
Президент отметил, что погибшие сотрудники вели разработку не имеющего мировых аналогов оружия. Каждый из них внёс свой незаменимый вклад в укрепление российского государства", сказал Путин.
Президент подчеркнул, что сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете, передает Радио Маяк.
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