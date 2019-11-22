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Новости /  В стране  

Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие

22 ноября 2019 09:12
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Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие
Об этом заявил Владимир Путин во время вручения орденов вдовам сотрудников, погибших при испытаниях ракетной установки.

Россия будет и дальше совершенствовать своё передовое оружие. Об этом заявил Владимир Путин во время вручения орденов Мужества вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском. Встреча главы государства с семьями погибших состоялась в четверг вечером в Кремле.

Президент отметил, что погибшие сотрудники вели разработку не имеющего мировых аналогов оружия. Каждый из них внёс свой незаменимый вклад в укрепление российского государства", сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете, передает Радио Маяк.
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