Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух
25 мая 2019 10:16
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Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом сообщили ТАСС два источника в авиастроительной отрасли, отметив, что испытания не являются полетом.
"Аппарат поднялся в воздух на высоту нескольких метров, совершив так называемый подскок, после чего сразу приземлился", рассказал один из собеседников агентства. Другой источник в отрасли подчеркнул ТАСС, что испытания "не являются полноценным полетом, а только предваряют его и нужны для финальной проверки аэродинамики машины, ее управляемости и работы бортовых систем.
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