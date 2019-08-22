Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
22 августа 2019 11:40
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Лайф публикует видео с репетиции российских лётчиков, на которой они отработали новую фигуру группового высшего пилотажа "Пропеллер". Сложный элемент впервые продемонстрируют на международном авиасалоне МАКС-2019.
"Пропеллер" выполняется тремя самолётами, в данном случае Як-52. Один из них летит строго горизонтально, а два других вращаются вокруг него синхронно. Зрелищности действию добавляет дымовой след самолётов. Сложный технический элемент на МАКС-2019 исполнят члены пилотажной команды "Первый полёт" Антон Беркутов, Роман Овчинников и Александр Михайлов.
— Мы всегда готовим разнообразную и уникальную программу. В этот раз будет представлена наша новая фигура "Пропеллер". Все фигуры и элементы известные, но мы покажем их в новой конфигурации, с новой подачей, — рассказал Лайфу Овчинников.
МАКС-2019 пройдёт с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. На статической экспозиции авиасалона впервые покажут истребитель пятого поколения Су-57.
Видео © Аэроклуб "Первый полёт"
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