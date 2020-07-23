Роспотребнадзор запустил российский портал COVID-19 PREPRINTS
23 июля 2020 09:15
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Роспотребнадзор сообщил о запуске российского портала научных публикаций о новой коронавирусной инфекции COVID-19 PREPRINTS, где могут размещать исследования как отечественные, так и зарубежные авторы до публикации в журнале.
"Цель нового портала – повысить открытость и доступность результатов исследований, расширить сотрудничество между учеными", – говорится в сообщении. Ресурс позволяет оперативно представлять необходимые данные по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции.
Свои публикации на русском и английском языках могут размещать как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.
Портал организован и поддерживается Российским научно-исследовательским противочумным институтом "Микроб" Роспотребнадзора, передает Радио Маяк.
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