Робот "Федор" сообщил о полном выполнении программы летных испытаний
7 сентября 2019 12:45
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Там же опубликована запись о штатном спуске «Союз МС-14» с орбиты.
Сегодня космический корабль "Союз МС-14" с FEDORом и грузом на борту успешно приземлился в Казахстане. Робот попал на МКС со второй попытки 27 августа.
С ним был проведен ряд экспериментов в условиях невесомости – он протирал иллюминаторы от пыли, держал фонарик, соединял штекеры и перекусывал провода, передает Радио Маяк.
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