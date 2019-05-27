Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
27 мая 2019 11:58
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк (Архангельская область). Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили журналистам в Минобороны России.
По данным ведомства, пуск и дальнейший полет ракеты прошли в штатном режиме.
«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».
Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в текущем году.
Изначально запуск «Глонасс-М» планировался на 13 мая, однако он был перенесен. Спутнику предстоит сменить на орбите космический аппарат, переработавший срок службы. На сегодняшний день орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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