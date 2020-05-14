Работа портала «Госуслуг» стабилизирована
14 мая 2020 09:20
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По данным Минкомсвязи, на следующий день после объявления о новых мерах поддержки семей во время пандемии, на сайт обратились более 17 миллионов пользователей, они подали свыше 2 миллионов заявлений на получение пособия, что в десять раз превысило среднюю нагрузку за апрель.
По словам замминистра Олега Качанова, пришлось вводить дополнительные мощности, сейчас на портале оформляется более двух тысяч заявлений в минуту. Свыше двух миллионов заявок на пособия уже приняли.
Ранее Владимир Путин раскритиковал работу Минкомсвязи по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
Напомним, с 1 июня семьям с детьми от 3 до 16 лет должны единоразово выплатить по десять тысяч рублей на каждого ребенка, имеющего российское гражданство.
Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал госуслуг, отделение Пенсионного фонда или МФЦ, передает Радио Маяк.
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