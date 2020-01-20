Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования
20 января 2020 09:07
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Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России не будет затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие "магистральных линий", обозначенных Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении ее сопредседателей, передает ТАСС.
Отмечается также, что рабочая группа выработает и оформит механизм общероссийского голосования, как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам. Выступая с посланием Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения, которые гарантируют ее приоритет над международным законодательством. Президент пообещал, что две первые, самые важные главы – «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» – меняться не будут.
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