Путин проведет встречу в Кремле с новыми губернаторами
9 октября 2019 09:17
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Владимир Путин сегодня проведет встречу с победителями недавних выборов глав регионов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Во встрече примут участие 19 высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Президент традиционно после единого дня голосования собирает в Кремле избранных глав регионов.
В 2018 году он проводил такие мероприятия дважды – 18 сентября, когда на встречу с президентом приехали губернаторы, победившие в первом туре, а также 27 декабря, когда в совещании приняли участие победители вторых туров.
В 2019 году победители всех выборов глав регионов были определены в первом туре. Как отметил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обновление губернаторского корпуса в России является нормальным процессом.
Комментируя публикацию газеты "Коммерсант" о возможной новой волне отставок руководителей ряда регионов, где губернаторские выборы пройдут в единый день голосования в 2020 году, Песков подчеркнул, что Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки.
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