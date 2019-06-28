Путин признался, что давно думает о преемнике
28 июня 2019 12:53
127
В интервью газете Financial Times президент России рассказал, что задумывается о возможном преемнике с тех пор, как стал президентом — с 2000 года, пишет Лайф.
— Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями, — высказался президент России.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
322
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
505
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
449
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
412
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
523
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
504
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
557
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
434
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
682
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
703
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
432
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
756
Мероприятия
Для зрителей концерта группы «Ленинград» на «Самара Арене» организуют специальный трамвайный маршрут
В Самарской области пройдет IX Всероссийский детский фестиваль студий творческого развития «Оперение-2019»