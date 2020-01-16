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Путин предложил парламенту взять на себя больше ответственности

16 января 2020 09:24
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Путин предложил парламенту взять на себя больше ответственности
Дума должна утверждать кандидатуру председателя правительства, а затем, по его представлению, всех вице-премьеров и федеральных министров.

Владимир Путин проведет сегодня, 16 января первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Как сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, первое рабочее совещание созданной президентом рабочей группы назначено на 17 января.

Накануне в ходе послания Федеральному собрания он предложил внести ряд поправок в главный закон. Они нацелены на изменение полномочий разных ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне основного закона некоторых социальных гарантий. Также глава государства предложил парламенту взять на себя больше ответственности за формирование правительства. Дума должна утверждать кандидатуру председателя правительства, а затем, по его представлению, всех вице-премьеров и федеральных министров.

Кроме того, президент подписал распоряжение, в соответствии с которым создается рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию. Они нацелены на изменение полномочий разных ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне основного закона некоторых социальных гарантий, передает Радио Маяк.
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