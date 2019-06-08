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Путин предложил оградить от санкций поставки товаров первой необходимости

8 июня 2019 11:03
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Путин предложил оградить от санкций поставки товаров первой необходимости
Президент подчеркнул, что Россия готова к вызовам и переменам.

Владимир Путин предложил оградить от санкций поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования и систем ЖКХ и энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент подчеркнул, что речь идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей, для всей планеты.

Президент подчеркнул, что Россия готова к вызовам и переменам, приглашает всех к равноправному сотрудничеству. В ходе дискуссии на форуме российский лидер также объяснил, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Путин напомнил, что Зеленский продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами, передает Радио Маяк.

При этом глава российского государства отметил, что от контактов с Зеленским не отказывается. Владимир Путин выразил надежду, что им с новым лидером Украины когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое – быть кем-то. Путин также заявил, что Зеленский пока себя никак не проявил, поживем – увидим, сказал российский президент.

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