Путин поздравил женщин с Международным женским днем!
8 марта 2020 10:17
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Обращение главы государства было показано в эфире телеканала "Россия 24".
"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире", – сказал президент.
Он добавил, что способность женщин сопереживать, беззаветно любить и заботиться о близких поражает. При этом очень важно, что такие ценности передаются из поколения в поколение. В особенности российский лидер выразил признательность матерям, так как они дарят миру новую жизнь и воспитывают детей, отдавая им свою любовь. По словам президента, это непростой и самый ответственный, благородный труд, передает Радио Маяк.
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