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Путин поздравил буддистов России с наступлением Сагаалгана

24 февраля 2020 11:55
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Путин поздравил буддистов России с наступлением Сагаалгана
Глава государства отметил, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков.

Президент Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В поздравлении говорится, что "этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её непреходящим устоям и ценностям".

Также глава государства отметил, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, заявил президент. Также – Путин пожелал буддистам, чтобы наступающий год был для них счастливым и благополучным, принёс успехи в добрых делах и начинаниях, передает Радио Маяк.
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