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Путин поручил Совбезу проанализировать уровень угрозы от США

24 августа 2019 10:14
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Путин поручил Совбезу проанализировать уровень угрозы от США
Об этом глава государства заявил на оперативном совещании.

Президент Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Об этом глава государства заявил на оперативном совещании с постоянными членами СовБеза.

По словам президента, США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией ДРСМД, истинным замыслом было избавиться от установленных ограничений и развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет. Глава государства подчеркнул, что Россия не хочет и не будет втягиваться в затратную для её экономики гонку вооружений, но будет обеспечивать безопасность страны, передает Радио Маяк.

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