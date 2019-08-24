Путин поручил Совбезу проанализировать уровень угрозы от США
24 августа 2019 10:14
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Президент Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Об этом глава государства заявил на оперативном совещании с постоянными членами СовБеза.
По словам президента, США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией ДРСМД, истинным замыслом было избавиться от установленных ограничений и развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет. Глава государства подчеркнул, что Россия не хочет и не будет втягиваться в затратную для её экономики гонку вооружений, но будет обеспечивать безопасность страны, передает Радио Маяк.
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