Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

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Как передает телеканал "Россия-24", глава государства на борту катера обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.В параде в Кронштадте примут участие 15 кораблей и подводных лодок, среди них большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел". Позже президент примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.Всего в параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте будут задействованы 46 кораблей, катеров и подлодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. Напомню, торжества по случаю дня ВМФ состоятся в с еми городах России и сирийском Тартусе. В Петропавловске-Камчатском и Владивостоке парады уже завершились, передае Радио Маяк.