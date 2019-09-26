Предложен новый способ борьбы со снегом в России
26 сентября 2019 10:29
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Электропроводящий бетон может помочь в борьбе с обледенением дорог и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть. Об этом заявили специалисты РосдорНИИ.
В ходе проведенного исследования они предложили использовать в России так называемые теплые дороги, сообщает в четверг, 26 сентября, RT. Если укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ), то на такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.
Данное покрытие можно укладывать по краям проезжей части, где оно будет обеспечивать таяние снега, а образующаяся вода будет стекать в ливневую канализацию.
На сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или путепроводы, бетон можно размещать по всей ширине проезжей части. Для пешеходов и водителей покрытие будет безопасно, так как сверху его покроют защитным слоем, а нижние слои обеспечат заземление.
По мнению директора Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирины Ирбитской, реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств. Но, новые технологии, например, использование альтернативных источников энергии, помогут облегчить эту задачу, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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