Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах
18 ноября 2019 09:12
135
Согласно документу, продажу алкоголя предлагается запретить после 22:00 по местному времени. Идея направлена на достижение целей национального проекта «Демография».
Как объяснил депутат Госдумы Николай Говорин, предложение уже обсуждается в нижней палате парламента.
По словам депутата, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час поможет снизить численность преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, и способствует уменьшению числа ДТП.
Кроме того, россияне в целом станут меньше пить. В Минздраве согласились, что ограничительные меры по продаже спиртного бывают эффективны.Сейчас субъекты имеют право устанавливать более жесткие требования, чем прописывает федеральный закон. Например, в Санкт-Петербурге запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 11:00, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
242
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
248
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
526
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
671
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
489
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
362
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
471
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1539
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2130
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1447
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1748
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1930
Мероприятия