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Новости /  В стране  

Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах

18 ноября 2019 09:12
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Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах
Инициатива от ОНФ уже направлена в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.

Согласно документу, продажу алкоголя предлагается запретить после 22:00 по местному времени. Идея направлена на достижение целей национального проекта «Демография».

Как объяснил депутат Госдумы Николай Говорин, предложение уже обсуждается в нижней палате парламента.

По словам депутата, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час поможет снизить численность преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, и способствует уменьшению числа ДТП.

Кроме того, россияне в целом станут меньше пить. В Минздраве согласились, что ограничительные меры по продаже спиртного бывают эффективны.Сейчас субъекты имеют право устанавливать более жесткие требования, чем прописывает федеральный закон. Например, в Санкт-Петербурге запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 11:00, передает Радио Маяк.
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