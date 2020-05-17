Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
17 мая 2020 10:19
96
Кабинет министров выделяет на доплаты медикам, работающим с коронавирусом, 22 миллиарда 400 милионов рублей. Это премии за май. За апрель регионы уже получили необходимую сумму. Также правительство утвердило правила, по которым эти выплаты будут предоставлять. Они положены за сам факт работы с заболевшими коронавирусной инфекцией, без привязки к минутам или часам, проведённым у постели пациента.
Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, решение уточнить принцип назначения стимулирующих выплат медработникам и водителям автомобилей скорой помощи было принято правительством по итогам совещания с президентом. Он рассказал и о том, сколько кому положено по закону. Медработники, которые не получили выплаты, теперь могут направить жалобу через сайт госуслуг. Для этого появилась специальная форма. Предусмотреть такой раздел на портале поручил премьер Михаил Мишустин на совещании с правительством, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
972
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1197
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1144
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1174
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
1084
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
1122
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2628
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
2006
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2615
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2845
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2990
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3446
Мероприятия