Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются
17 декабря 2019 10:44
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"Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, даже несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", заявил Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. По его словам, "экспорт российских вооружений и военной техники растет: в этом году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов", передает Радио Маяк.
Владимир Путин также отметил большой вклад, который вносят в продвижение экспорта – международные выставочные мероприятия. По его словам, "в этом году в России прошли семь профильных выставок, по итогам которых заключены контракты на общую сумму около 35 млрд рублей".
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