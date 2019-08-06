Пожар на военном складе под Ачинском должны ликвидировать к исходу дня
6 августа 2019 12:01
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Пожар на военном складе под Ачинском должны ликвидировать к исходу дня. Военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты будут тушить пожар.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли накануне на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края, передает Радио Маяк.
В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС.
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