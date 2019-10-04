Полностью российский экипаж «Союза» полетит на МКС в 2020 году
4 октября 2019 10:58
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Полностью российский экипаж космического корабля «Союз МС» планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2020 года. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.
«У нас в следующем году будет один пуск, где два (российских космонавта. — Ред.), а потом будет три», — пояснил Крикалев, добавив, что один из запусков состоится в апреле или марте, а другой будет осенью.
До этого экипаж, целиком состоящий из российских космонавтов, совершал полет на орбитальную станцию «Мир» в 2000 году — тогда на корабле «Союз ТМ-30» находились Сергей Залетин и Александр Калери.
1 октября «Роскосмос» сообщил, что в 2020 году, впервые за 10 лет, отправит к МКС всего два пилотируемых корабля «Союз». Отмечается, что с 2009 года Россия осуществляла по четыре таких пуска.
Число запусков кораблей с экипажем было решено сократить из-за того, что в 2020 году планируются старты американских кораблей. Пуски «Союзов» будут осуществлены во II и IV кварталах 2020 года.
Помимо них, к МКС в следующем году отправят три грузовых корабля «Прогресс МС», пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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