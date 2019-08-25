Площадь лесных пожаров в России увеличилась на 7.5 тыс га за сутки
25 августа 2019 09:36
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Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, увеличилась за прошедшие сутки более чем на 7,5 тысяч гектаров. Об этом сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Накануне стало известно, что в России зафиксировали 122 лесных пожара на площади 42 тысячи гектаров. Самая сложная ситуация в Красноярском крае – 84 пожара на землях лесного фонда. В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии – объявили режим ЧС.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматривают и другие версии. По указанию Владимира Путина к тушению привлекали десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль, передает Радио Маяк.
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