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Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га

1 августа 2019 13:19
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Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га
Президент Владимир Путин ранее поручил подключить к тушению пожаров Минобороны.

Площадь лесных пожаров в России достигла 3, 071 млн га, их количество увеличилось на 15 до 483 по сравнению с предыдущим днем, следует из данных «Авиалесоохраны». К 31 июля ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 га. Днем ранее площадь пожаров составляла 2, 989 млн га, пишет "Коммерсантъ".

В ведомстве уточнили, что активное тушении пожаров проводилось на 165 участках, в том числе на 65 участках в Иркутской области, 60 — Иркутской области и 20 — Якутии. На 318 участках из 483, где зафиксирован пожар, тушение не проводится по решению региональных комиссий.

Режим ЧС введен по всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятия и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах России.

Лесные пожары начались около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. Президент Владимир Путин ранее поручил подключить к тушению пожаров Минобороны.

Фото pixabay.com
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