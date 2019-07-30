Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
30 июля 2019 09:46
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более чем 50 тысяч гектаров и превысила миллион гектаров, сообщает Лесопожарный центр города. На территории края действуют 99 лесных пожаров.
В тушении участвуют около пятисот человек и 13 единиц техники, передает Радио Маяк.
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