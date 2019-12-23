Первый пассажирский поезд провезет по Крымскому мосту более 600 человек
23 декабря 2019 09:26
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Более 600 человек станут пассажирами поезда 97 Санкт-Петербург – Севастополь, который первым пройдет по Крымскому мосту. Об этом сообщили в инфоцентре.
Поезд из северной столицы отправится сегодня, время в пути составит 43,5 часа. Завтра он выедет из Москвы в Симферополь, время в пути – 33 часа.
Железнодорожное пассажирское сообщение между Петербургом и Севастополем началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда, передает Радио Маяк.
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