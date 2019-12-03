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Опознаны все 19 погибших в ДТП в Забайкалье

3 декабря 2019 09:15
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Опознаны все 19 погибших в ДТП в Забайкалье
Большинство жертв – 17 из 19 – жители района.

Опознаны все 19 погибших в ДТП в Забайкалье. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Сретенского района Алексей Закурдаев. По его словам, большинство жертв – 17 из 19 – жители района. Еще двое погибших из Читы.

В воскресенье автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск – Чита в Забайкалье, упал с моста в реку Куэнга. Погибли 19 человек, в том числе водитель. Пострадали 22, состояние шести из них остается тяжелым . За прошедшие сутки специалисты краевого центра медицины катастроф вывезли из районных больниц в Читу 17 раненых.

По факту аварии возбуждены уголовные дела по трем статьям. Задержан индивидуальный предприниматель, который являлся организатором перевозки пассажиров. Дело передано в Центральный аппарат Следственного Комитета.
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