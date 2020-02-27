Общероссийское голосование по поправкам Конституции запланировано на 22 апреля
27 февраля 2020 09:30
119
Общероссийское голосование по поправкам Конституции запланировано на 22 апреля. С этим предложением согласился Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в основной закон страны. Теперь эту дату рассмотрит Госдума. В случае утверждения день станет для россиян оплачиваемым выходным.
Накануне президент сообщил, что число предложенных поправок достигло 900. По словам главы государства, они должны вступить в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования.
На встрече президента с рабочей группой подробно обсуждали конкретные формулировки поправрок. Особое внимание уделили вопросам семьи и заботы о детях.
Законопроект о поправках к Конституции Владимир Путин внес в Думу неделю назад, спустя три дня он был принят в первом чтении.
Проект включает предложения по корректировке 22 глав Основного закона, передает Радио Маяк
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
475
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
893
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2858
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1240
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2310
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1768
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
336
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
554
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
621
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1347
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1855
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1876
Мероприятия