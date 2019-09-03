Новый тайфун «Линлин» может обрушить месячную норму осадков на Приморье
3 сентября 2019 09:10
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Новый тайфун «Линлин» может обрушить месячную норму осадков на Приморье, где после августовских ливней действует режим ЧС. Погода ухудшиться 7-9 сентября. На большей территории вероятны сильные и очень сильные дожди, – сообщили в Примгидромете. Ливни вызовут подъемы уровня воды на большинстве рек. Уточненную информацию синоптики обещают распространить в предстоящую пятницу, 6 сентября.
В последнюю неделю августа на Приморье обрушились ливни, уровень воды в реках вырос. В зоне чрезвычайной ситуации оказались 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, где живут более 10-ти тысяч человек. Были повреждены дороги, нарушено энергоснабжение, передает Радио Маяк.
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