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Новости /  В стране  

Nissan отзовет в России почти 162 тыс. автомобилей

9 октября 2019 14:02
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Nissan отзовет в России почти 162 тыс. автомобилей
При аварии есть вероятность, что подушка безопасности может некорректно сработать.

Компания Nissan отзовет с российского рынка для ремонта 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, которые были выпущены в период с января 2007 года по август 2014 года. Об этом в среду, 9 октября, сообщает Росстандарт.

Отмечается, что поводом для отзывной кампании стала возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира. При аварии есть вероятность, что подушка может некорректно сработать.

Официальные дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

На автомобилях будут проверены подушки безопасности и при необходимости проведены работы по замене газогенератора.

7 октября сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет для ремонта 3994 автомобиля Lada Granta, проданных через дилерскую сеть с августа 2019 года по сегодняшний день, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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