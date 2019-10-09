Nissan отзовет в России почти 162 тыс. автомобилей
9 октября 2019 14:02
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Компания Nissan отзовет с российского рынка для ремонта 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, которые были выпущены в период с января 2007 года по август 2014 года. Об этом в среду, 9 октября, сообщает Росстандарт.
Отмечается, что поводом для отзывной кампании стала возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира. При аварии есть вероятность, что подушка может некорректно сработать.
Официальные дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.
На автомобилях будут проверены подушки безопасности и при необходимости проведены работы по замене газогенератора.
7 октября сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет для ремонта 3994 автомобиля Lada Granta, проданных через дилерскую сеть с августа 2019 года по сегодняшний день, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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