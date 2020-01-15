Некоторым пожилым россиянам урежут пенсии в 2020 году
15 января 2020 12:59
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Некоторых российских пенсионеров ждет неприятный сюрприз в наступившем 2020 году – у них сократятся пенсионные выплаты. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова предупредила о причинах урезания пенсий.
По ее словам, страховая выплата по старости может уменьшиться у человека, который сменил место жительства. Это произойдет из-за того, что в различных регионах страны действуют повышающие коэффициенты для пенсии. К примеру, в районах Крайнего Севера. Если человек переедет оттуда в другой регион, где коэффициенты не действуют, то его пенсия уменьшится.
Важно, чтобы пенсионер не забыл предупредить Пенсионный фонд о переезде. В противном случае переплаченные средства с него позже взыщут. Кроме того, с пенсии могут списывать долги за коммуналку, штрафы и другие взыскания. При этом есть уточнение, списания не могут превышать 20 % от получаемой пенсии, а остаток не должен оказаться меньше прожиточного минимума в регионе, пишет издание Primpress.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиян призывают копить деньги на пенсию. При этом большинство граждан считают, что они не смогут в старости прожить на свои сбережения.
Фото pixabay.com
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