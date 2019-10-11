Названы самые распространенные болезни младенцев в России
11 октября 2019 09:27
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Названы самые распространенные болезни, которые диагностировались в России у детей до года жизни. Исследование было проведено Росстатом и основывалось на статистике Минздрава РФ за 2018 год.
На первом месте оказались заболевания органов дыхания — было зафиксировано более 2 млн случаев, на втором — отдельные состояния, возникающие в перинатальный период, к которым относятся родовые травмы и врожденные аномалии (411 тыс.), пишет RT.
Около 400 тыс. случаев связаны с расстройствами нервной системы, 236,6 тыс. с работой органов пищеварения, а также около 220 тыс. заболеваний кожи. Кроме того, нередко фиксировались новообразования, травмы, нарушения системы кровообращения и отклонения от нормы.
Наиболее редкими у младенцев были психические и поведенческие расстройства, всего за прошлый год было зарегистрировано 18 случаев. Врач-педиатр Кирилл Калистратов прокомментировал большое количество заболеваний органов дыхания и отметил, что это связано с формированием иммунитета у младенцев, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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