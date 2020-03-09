Нарушение режима самоизоляции при угрозе распространения коронавируса влечет за собой уголовную ответственность
9 марта 2020 10:43
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Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ведомство поясняет, что коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Тем, кто нарушает режим самоизоляции, грозит до 5 лет колонии. Отмечается, что соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, "при нарушении карантина предусмотрено размещение гражданина в обсерваторе".
Самостоятельный обязательный карантин сейчас необходим только для прибывших в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, разъяснили Интерфаксу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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