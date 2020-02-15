Мужчина, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, арестован на 2 месяца
15 февраля 2020 10:05
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Мужчина, бросивший своих детей 26 января в аэропорту Шереметьево, арестован до 13 апреля. Данное решение принял сегодня Центральный суд Хабаровска. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об оставлении в опасности, истязании и краже.
Мужчина был задержан 13 февраля в Хабаровске, когда собирался вылететь в Комсомольск-на-Амуре, чтобы снова забрать мальчиков. Раннее он заявил, что бросил сыновей в аэропорту, чтобы они не повторили его нелегкую судьбу. Сейчас мальчики переданы под опеку матери. Они пошли в школу и детский сад, передает Радио Маяк.
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