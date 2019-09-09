Мониторинговая группа по выборам рассказала о количестве нарушений в российских регионах
9 сентября 2019 10:32
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В СПЧ не зафиксировали значительных нарушений на выборах.
Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека заявила, что значительных нарушений на выборах в российских регионах нет. Об этом сообщается на сайте СПЧ.
Выводы были сделаны по итогам работы членов СПЧ на участках в Москве, Санкт-Петербурге, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и таких областях, как Липецкая, Оренбургская, Тульская и Новосибирская, сообщает Лайф.
Впоследствии правозащитники подготовят доклад президенту РФ Владимиру Путину.
В 85 регионах России накануне прошло более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе в 16 субъектах изберут губернаторов. Голосование уже завершилось в ряде регионов, в том числе на Камчатке и Чукотке, в Амурской области, Забайкалье, Якутии.
Фото pixabay.com
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