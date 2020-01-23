Многодетным отцам могут разрешить досрочно выходить на пенсию
23 января 2020 09:27
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Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект предполагает, что при наличии в семье трех детей супруги смогут выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя – на четыре года раньше.
Авторы инициативы отметили, что эта мера "станет весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребенка, создаст атмосферу стабильности в семейной жизни", передает Радио Маяк.
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