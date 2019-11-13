Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию
13 ноября 2019 12:22
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Компания «ММС Рус» объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию. В связи с этим с 1 ноября в дилерские центры поступила лимитированная последняя партия модели из 500 машин.
Mitsubishi Pajero Final Edition доступна в двух комплектациях Instyle и Ultimate c 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD. На кузове и в салоне расположены отличительные логотипы серии Final Edition.
Как сообщили «СО» ОНЛАЙН в отделе продаж дилерского центра бренда «самарские автомобили», покупателям выдается именной сертификат с указанием вин номера автомобиля из последней партии. Стоимость лимитированной версии стартует от 2,989 млн рублей. В Самаре новинка не представлена, но при наличии покупателя обещают доставить в течении трех недель
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