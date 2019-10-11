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Минтруд предложил поменять условия получения детских пособий

11 октября 2019 13:40
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Минтруд предложил поменять условия получения детских пособий
Цель инициативы — борьба со злоупотреблением правами на пособие.

Минтруд подготовил пакет поправок к законам, уточняющих условия получения пособия по уходу за ребенком. Согласно им, претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день.

Закон не предусматривает ограничений по длительности рабочего времени, но застрахованное лицо (мать, отец, другие родственники, опекун) сохраняет право на пособие только если самостоятельно ухаживает за младенцем, пояснили в ведомстве РБК.

Если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически за ним ухаживает другой член семьи, который не находится в декретном отпуске (например, отец или бабушка), она должна потерять право на выплату, а фактически ухаживающий родственник — получить, считают в министерстве.

Цель инициативы — борьба со злоупотреблением правами на пособие, объяснили в Минтруде. Продолжительность неполного рабочего дня не регламентируется и устанавливается по договоренности между сотрудником и работодателем, пишут "Известия". Если рабочий день сокращен символически и родители имеют почти полную зарплату, пособие в таком случае они получать не должны, считают в Минтруде.


Фото pixabay.com
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