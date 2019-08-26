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Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли

26 августа 2019 09:52
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Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли
Вернут в казну участки, которые простаивали более трех лет.

Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей почти 5 млн гектаров неиспользуемых земель и снова ввести их в оборот, чтобы выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта. Отмечается, что вернут в казну участки, которые простаивали более трех лет. С этой целью министерство подготовило проект изменений в ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», который позволяет Россельхознадзору не откладывать обращение в суд по поводу изъятия неиспользуемого участка.

Эксперты считают, что необходимо проработать четкий механизм арбитража, иначе может появиться мощная коррупционная схема, поскольку процедура субъективна – поле может и не простаивать, например, а находиться «под паром», отдыхать, передает Радио Маяк.
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