Минсельхоз классифицирует всех домашних животных
25 сентября 2019 09:12
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Минсельхоз классифицирует всех домашних животных в стране. Ведомство уже подготовило законопроект о ветеринарной безопасности и учете, включая кошек и собак. Сегодня его обсудят депутаты Госдумы на Парламентском часе. Этот проект должен помешать владельцам уходить от ответственности в случае, если их питомец нанес ущерб имуществу или здоровью других граждан.
Маркировать животных будут специалисты государственной ветеринарной службы, делать это они будут бесплатно. Кроме того, появится реестр животных, куда внесут диких и опасных питомцев, которых держат в квартире, передает Радио Маяк.
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