Медведев поблагодарил россиян, которые приняли участие в едином дне голосования
9 сентября 2019 09:01
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Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые приняли участие в едином дне голосования, передает Радио Маяк.
"Хотел бы поблагодарить граждан нашей страны, которые сегодня пришли на избирательные участки. Я напомню, что голосование сегодня на всех уровнях проводилось во всех субъектах Российской Федерации", —- заявил Медведев в ходе видеоконференции с региональными отделениями "Единой России".
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