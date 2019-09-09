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Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые приняли участие в едином дне голосования, передает Радио Маяк."Хотел бы поблагодарить граждан нашей страны, которые сегодня пришли на избирательные участки. Я напомню, что голосование сегодня на всех уровнях проводилось во всех субъектах Российской Федерации", —- заявил Медведев в ходе видеоконференции с региональными отделениями "Единой России".