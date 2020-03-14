Лишь каждый третий россиянин регулярно откладывал деньги в течение последнего года
14 марта 2020 09:57
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Данные имеются в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие более 1200 человек из разных российских городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.
Оказалось, что 34 процента не копят на постоянной основе, а 28 процентов заявили, что хотели бы копить, однако не имеют такой возможности. Не совершают никаких накоплений лишь 7 процентов опрошенных. В основном россияне откладывают 10-20 процентов от зарплаты, лишь в редких случаях они стремятся отложить больше денег (50-70 процентов от заработка). При этом 40 процентов заявили, что за последний год начали копить больше, а 34 процента сократили ежемесячно сберегаемую сумму.
Чаще всего россияне копят на путешествия, недвижимость и на первый взнос по ипотеке. Также популярными целями накоплений являются ремонт и машина. Намного реже люди откладывают на образование. Многие копят и просто так, чтобы иметь "подушку безопасности", выяснили аналитики.
Фото: Pixabay.com
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