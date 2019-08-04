Крымский сафари-парк заявил о готовности принять животных из горящей тайги
4 августа 2019 11:03
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Крымский сафари-парк «Тайган» и зоопарк «Сказка» готовы принять животных из сибирской тайги, охваченной пожарами. Об этом рассказал директор зверинцев Олег Зубков.
«Мы готовы принимать животных из горящей, пылающей тайги», — цитирует его в воскресенье, 4 августа, «РИА Новости».
Накануне, 3 августа, Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России. По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.
Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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