Коронавирус лишил ивент-индустрию 90 процентов доходов
17 мая 2020 10:36
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Около 70% представителей отрасли вынуждены осваивать смежные профили работы.
Ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции резко сократили доходы компаний, занятых в ивент-индустрии – организации массовых и праздничных мероприятий. Около 70% представителей отрасли вынуждены осваивать смежные профили работы, так как в среднем девять из десяти заказов аннулированы.
Как пишут «Известия», об этом сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий. Причина – не только в запрете массовых праздников, но и в том, что многие россияне опасаются потери заработка и пытаются сэкономить. К тому же настроение у клиентов совсем не праздничное. При этом в отрасли понимают, что даже с завершением самоизоляции у людей сохранится опасения собираться в компаниях.
Ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции резко сократили доходы компаний, занятых в ивент-индустрии – организации массовых и праздничных мероприятий. Около 70% представителей отрасли вынуждены осваивать смежные профили работы, так как в среднем девять из десяти заказов аннулированы.
Как пишут «Известия», об этом сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий. Причина – не только в запрете массовых праздников, но и в том, что многие россияне опасаются потери заработка и пытаются сэкономить. К тому же настроение у клиентов совсем не праздничное. При этом в отрасли понимают, что даже с завершением самоизоляции у людей сохранится опасения собираться в компаниях.
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