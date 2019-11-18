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Коллекторов собираются защищать от должников

18 ноября 2019 12:53
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Коллекторов собираются защищать от должников
Участники рынка разработали поправки в профильный законопроект.

Коллекторы разработали поправки к законопроекту о взыскании, который с 2021 года должен заменить текущую редакцию профильного для них закона. Они считают, что предложенный Минюстом вариант явно предоставляет преференции должникам и необходимо внести изменения, защищающие также интересы участников рынка. Правозащитники указывают, что граждане как заведомо более слабая сторона нуждаются в большей защите, пишет Коммерсантъ.

Информация о том, что СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разослала кредиторам письма с просьбой рассмотреть разработанные ею поправки к законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», размещена на сайте организации. Новый закон должен с 2021 года заменить закон о взыскании долгов физлиц. После обсуждения с участниками рынка взыскания и кредиторами доработанный вариант будет представлен в Минюст и ФССП, сообщили в НАПКА.

В предлагаемых НАПКА изменениях указывается, что нынешняя версия предоставляет преференции должникам. В частности, в ней предлагается установить обязательный досудебный порядок взыскания задолженности, обязать взыскателей возмещать должнику убытки и моральный вред за нарушение закона.
НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.

А также обязать должника использовать указанный им изначально адрес электронной почты для отправки взыскателю различных уведомлений. Возникшие из-за несоблюдения этих требований убытки взыскателей должникам придется компенсировать. Также предлагается разрешить кредитору заключать с должником соглашение об изменении частоты взаимодействия до возникновения просроченной задолженности. Сейчас это запрещено. После возникновения просрочки уведомить взыскателя можно будет лишь через нотариуса либо заказным письмом.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, закон должен быть направлен на соблюдение баланса интересов сторон. «Лишь каждая десятая жалоба должника на взыскателя подтверждается и выносится протокол в отношении финансовой организации, — поясняет он.— Зачастую, составляя обращение, должник преследует цель не выплачивать долг». По словам господина Мехтиева, право на защиту должна иметь каждая сторона, решение о назначении штрафов в отношении любой из сторон будет принимать суд, а дело — возбуждаться лишь по инициативе потерпевшей стороны.

Кредиторы поддерживают подобные изменения. По словам президента АРБ Гарегина Тосуняна, «законом должны быть учтены интересы каждой из сторон». «В рамках проверок при прослушивании телефонных переговоров мы нередко слышим, как с взыскателем, который исполняет все возложенные на него обязанности, должник общается на повышенных тонах, используя нецензурную лексику и даже угрозы», — говорит директор СРО МФО «МиР» Елена Стратьева.

«Мы не поддерживаем потребительский экстремизм, но считаем, что кредитор и должник изначально находятся в разных весовых категориях», — заключает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Фото pixabay.com
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