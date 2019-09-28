Из "китовой тюрьмы" в Приморье продолжают вывозить животных
28 сентября 2019 09:54
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Началась погрузка белух, которых из бухты Средняя в Приморье для выпуска доставят в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края, сообщили "Интерфаксу" в Greenpeace. Под животных подводят носилки и перегружают в ванны на палубе судна. Из "китовой тюрьмы" в Приморье животных начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.
Белух везут на фурах до Хабаровска в специальных контейнерах, а затем по реке везут до моря и там выпускают. Новой партией будет выпущено 14 животных. В прошлом году в Охотском море 90 белух и 12 косаток выловили для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".
После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела, передает Радио Маяк.
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